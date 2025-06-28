Западные страны проиграли в рамках украинского конфликта на территории Незалежной, но не могут это признать. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — сказал он.