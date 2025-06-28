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28 июня, 07:10

«Движемся к заключительному этапу»: В Турции упрекнули Запад в молчании о провале на Украине

Политолог Озер: Запад проиграл на Украине, но не в состоянии признать это

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

Западные страны проиграли в рамках украинского конфликта на территории Незалежной, но не могут это признать. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — сказал он.

По словам Озера, о продвижении переговоров между Россией и Украиной свидетельствует обмен пленными. Политолог предположил, что заключительный этап переговоров, вероятно, пройдёт в Турции в ближайшее время. При этом одним из ключевых пунктов будущего соглашения станет снятие санкций с России.

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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что на следующем раунде переговоров между Москвой и Киевом стороны обсудят проекты меморандумов, предложенные каждой из сторон. Сама встреча делегаций может пройти после 22 июня.

Наталья Афонина
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