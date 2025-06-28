Адвокат экс-депутата ГД Глущенко требует отменить приговор за убийство на Кипре

В Санкт-Петербургском городском суде началось рассмотрение жалобы экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко на вынесенный ему в январе приговор по делу о тройном убийстве на Кипре. За организацию казни бывшему парламентарию увеличили срок тюремного заключения. Суммарно со старыми делами он получил 24 года.

Глущенко находится за решёткой с 2009 года. В 2012 году срок увеличили за вымогательство. Спустя три года он получил приговор за соучастие в организации убийства депутаты Госдумы Галины Старовойтовой. Общее наказание должно было истечь в 2026 году, однако приговор за организацию убийства на Кипре отложил дату освобождения ещё на семь лет. С чем не согласен его адвокат Андрей Березун.

«Мы настаиваем на отмене вердикта присяжных заседателей и на отмене приговора. Направить на новое рассмотрение, потому что мы полагаем, что Глущенко невиновен и вина его не доказана», — цитирует юриста телеканал «Санкт-Петербург».