Более миллиона за страшные шрамы: Москвичка обвинила пластического хирурга в халатности

Жительница Москвы обратилась в прокуратуру из-за тяжёлых последствий пластической операции. Пациентка заявила, что заплатила 1,3 миллиона рублей за хирургическое вмешательство, по итогу которого осталась с жуткими шрамами по всему телу. Адвокат Саид Ярахмедович настаивает, что врач пренебрёг тем фактом, что у его клиентки был критически низкий уровень гемоглобина.

«Операция, требующая двухэтапного подхода, была выполнена единым комплексом, к тому же, с грубыми нарушениями техники, что ставит под сомнение её целесообразность», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, спустя год после вмешательства девушка продолжает восстанавливаться, а большие шрамы на теле мешают ей вести личную жизнь и вызывают страх у окружающих. При этом клиника якобы отказалась компенсировать ущерб и не признаёт свою вину.

Сам пластический хирург заявил журналистам, что к нему с претензиями официально не обращались. Он считает всю историю пиар-акцией адвоката или самой пациентки. Медик отметил, что претензий к его работе нет и быть не может, а пациентка якобы занимается клеветой.

«Мы сейчас подаём в суд уже официально, потому что это клевета на нас и на клинику. Я ничего больше не могу сказать, потому что я связан врачебной тайно», — подчеркнул врач.