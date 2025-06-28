«Расположен глубоко»: Удар США по ядерному объекту в иранском Исфахане поставили под сомнение
CNN: США не сбрасывали противобункерные бомбы GBU-57A/B на иранский Исфахан
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Американские военные не сбрасывали противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator по ядерному объекту в Исфахане в Иране, так как понимали неэфективность удара из-за глубокого расположения цели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на окружение председателя объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Дэна Кейна.
«Армия США не применяла противобункерные бомбы против одного из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что этот объект расположен настолько глубоко, что такие бомбы, скорее всего, не были бы эффективными», — утверждается в материале.
Кейн во время закрытого брифинга якобы проговорился о невозможности пробить бомбой иранский объект. Публично Вашингтон заявил, что удар был нанесён только с использованием крылатых ракет Tomahawk, выпущенных с американской подлодки.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал ответные боевые действия. США встали на израильскую сторону и 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны якобы сумели договориться о прекращении огня. Вашингтон приписал себе «перемирие» и заявил, что у Ирана больше нет ядерной программы.