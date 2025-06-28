«Расположен глубоко»: Удар США по ядерному объекту в иранском Исфахане поставили под сомнение

Американские военные не сбрасывали противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator по ядерному объекту в Исфахане в Иране, так как понимали неэфективность удара из-за глубокого расположения цели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на окружение председателя объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Дэна Кейна.

«Армия США не применяла противобункерные бомбы против одного из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что этот объект расположен настолько глубоко, что такие бомбы, скорее всего, не были бы эффективными», — утверждается в материале.