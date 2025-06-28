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28 июня, 10:21

В Крыму предупредили Киев, что он «не в том положении, чтобы торговаться»

Константинов: Для мира на Украине потребуется компромиссная формула

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что потребуется компромиссная формула для завершения украинского конфликта, однако Киев не имеет никакого права диктовать свои условия, находясь в проигрышном положении. Об этом чиновник заявил РИА «Новости».

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями», — объяснил Константинов.

Чиновник подчеркнул, что Москва осторожно и внимательно относится к любым дипломатическим манёврам, поэтому никогда не даст себя обмануть и не будет вестись на невыгодные условия.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на следующем раунде переговоров Москва и Киев обсудят проекты меморандумов, предложенные обеими сторонами. Турция выразила готовность принять делегации стран для проведения встречи.

Татьяна Миссуми
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