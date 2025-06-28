Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что потребуется компромиссная формула для завершения украинского конфликта, однако Киев не имеет никакого права диктовать свои условия, находясь в проигрышном положении. Об этом чиновник заявил РИА «Новости».

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями», — объяснил Константинов.