Удар по монополии Запада: Первый российский газовоз вступит в строй в 2025 году
Эксперт Онуфриенко: Первый российский газовоз вступит в строй в 2025 году
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Построенный на верфи «Звезда» первый российский газовоз ледового класса для перевозки СПГ уже спущен на воду и в течение 2025 года вступит в строй. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
По его словам, кораблей подобного класса нет даже у Китая, зато ими обладают западные страны, которые всё это время сохраняли монополию на рынке. Эксперт также подчеркнул, что новые отечественные технологии по доставке сжиженного природного газа станут ответом на санкционную войну Запада против России.
Напомним, Еврокомиссия намерена ввести запрет на газ из России к концу 2027 года. Однако в Госдуме уже предупредили ЕС о последствиях отказа от российского газа.