«Бизнес заинтересован»: В России предложили ввести декрет для бабушек и дедушек

Сегодня многие крупные работодатели сталкиваются с ситуацией, когда молодые специалисты вынуждены покидать перспективные должности из-за отсутствия поддержки в уходе за ребёнком. При этом бабушки и дедушки, которые вполне могут взять на себя заботу о внуках, продолжают работать. Однако гораздо логичнее будет отправлять в декрет именно их, полагает управляющий партнёр кадровой компании Владислав Быханов.

Данная мера, по его словам, поможет сохранить профессиональные кадры и одновременно повысить рождаемость без дополнительной нагрузки на экономику. Эксперт подчеркнул, что сегодня молодые родители не хотят прерывать карьеру на 1,5–3 года. Особенно это касается матерей, которым после длительного перерыва зачастую приходится начинать с нуля.