«Сигнал о нарушениях»: Родителям объяснили, как спасти малышей от потницы

Потница может возникнуть как у взрослых, так и у детей, однако больше всего кожному недугу подвержены младенцы до года, предупредила врач-педиатр Марьям Сайфулина. По её словам, у малышей в первые месяцы жизни терморегуляция не полностью сформирована, а выводные протоки потовых желез слишком узкие, что значительно повышает риск закупорки и появления сыпи.

Собеседница РИАМО отметила, что высыпания при потнице обычно возникают на участках тела, где кожа часто трётся или покрыта одеждой, создающей парниковый эффект, например, в подмышках, паховой области, на животе, спине, шее и ягодицах. Также нередко сыпь появляется там, где кожа контактирует с синтетическими тканями или подгузниками.

Основной причиной развития недуга является закупорка желёз, отвечающих за охлаждение организма через выделение пота. В большинстве случаев потница не требует особого лечения и проходит самостоятельно при условии исключения перегрева и обеспечения доступа воздуха к коже. Для облегчения состояния рекомендуются прохладные ванны с настоями ромашки или марганцовки, а также присыпки с тальком. В более выраженных случаях красной формы могут понадобиться мази с гормональными компонентами, а при наличии инфекционных осложнений — антибактериальные препараты.

Профилактика потницы включает поддержание прохладной и хорошо проветриваемой атмосферы в помещении, ношение лёгкой одежды из натуральных тканей и соблюдение гигиены у детей. Особенно важно избегать чрезмерного пеленания и давать коже возможность «дышать», своевременно менять подгузники и использовать гипоаллергенные средства ухода для малышей.

«Несмотря на то, что сама по себе потница не несет серьёзной опасности, она может стать сигналом о нарушениях в работе организма или привести к осложнениям при неправильном уходе. Поэтому при появлении высыпаний важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные заболевания и вовремя начать правильное лечение», — заключила эксперт.