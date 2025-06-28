Озвученные главой МО Украины Рустемом Умеровым планы усилить частоту дальнобойных ударов по России с использованием дронов не останутся без ответа со стороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он уточнил, что ВС РФ в таком случае нанесут свои удары по ключевым объектам производства и запуска такого вооружения.

«В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».

По его словам, у России предостаточно возможностей уничтожать военный потенциал киевского режима от рассвета до заката каждый день. При этом темп наступления ВС РФ от этого только возрастёт.

Кроме того, Ивлев отметил, что российские силы обладают средствами для перехвата и уничтожения ракет и планирующих бомб, используемых в дальнобойных атаках. Каналы управления и навигации беспилотников будут блокированы, превращая их в бесполезные обломки.