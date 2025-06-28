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Регион
28 июня, 13:04

Владельца разбившегося в Подмосковье Як-18Т не было на борту во время крушения

Обложка © Пресс-служба МЧС

Обложка © Пресс-служба МЧС

Владелец разбившегося в Подмосковье самолета Як-18Т не находился на борту в момент крушения. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, потерпевший крушение борт принадлежит Андрею В., который в этот день не планировал им пользоваться. Днём самолёт взяли двое его друзей — Андрей Ш. и Роман Ч. У второго имеется собственный самолёт Як-54. Вылет был осуществлён с аэродрома Северка утром.

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Приморском крае, пилот погиб
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Приморском крае, пилот погиб

Напомним, сегодня стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Московской области недалеко от деревни Паново под Коломной. По предварительной информации, погибли четыре находившихся на борту человека. Причиной падения мог стать отказ двигателя.

Александра Мышляева
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