Владельца разбившегося в Подмосковье Як-18Т не было на борту во время крушения
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Владелец разбившегося в Подмосковье самолета Як-18Т не находился на борту в момент крушения. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, потерпевший крушение борт принадлежит Андрею В., который в этот день не планировал им пользоваться. Днём самолёт взяли двое его друзей — Андрей Ш. и Роман Ч. У второго имеется собственный самолёт Як-54. Вылет был осуществлён с аэродрома Северка утром.
Напомним, сегодня стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Московской области недалеко от деревни Паново под Коломной. По предварительной информации, погибли четыре находившихся на борту человека. Причиной падения мог стать отказ двигателя.