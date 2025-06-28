Владельца разбившегося в Подмосковье Як-18Т не было на борту во время крушения

Владелец разбившегося в Подмосковье самолета Як-18Т не находился на борту в момент крушения. Об этом сообщает SHOT .

По данным канала, потерпевший крушение борт принадлежит Андрею В., который в этот день не планировал им пользоваться. Днём самолёт взяли двое его друзей — Андрей Ш. и Роман Ч. У второго имеется собственный самолёт Як-54. Вылет был осуществлён с аэродрома Северка утром.