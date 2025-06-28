Самолёт, поезд или авто? Посчитана стоимость путешествия из Москвы в Петербург

Санкт-Петербург остаётся лидером туристических направлений из Москвы, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, Северная столица пользуется у москвичей популярностью в любое время года.

«Есть даже такая поговорка: «Не знаешь, куда ехать, езжай в Санкт-Петербург». В среднем житель столицы бывает там 2–3 раза в год», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».

Он также отметил, что москвичи используют различные виды транспорта — самолёты, поезда и личные автомобили, — чтобы добраться до города на Неве. Однако при поездке группой от трёх человек наиболее выгодным вариантом является личный транспорт. Это касается большинства популярных российских направлений.

Эксперт посчитал, что поездка из Москвы на автомобиле занимает примерно семь часов и обходится в 6,5–7 тысяч рублей с учётом оплата проезда по скоростной трассе М-11. Быстрее добраться можно на самолёте: перелёт длится около полутора часов и стоит от 3,5 до 4,5 тысяч.

Билет на скоростной поезд «Сапсан» (примерно четыре часа в пути) стоит минимум 6 тысяч рублей. На обычном поезде (8–9 часов) добраться до Петербурга можно в среднем за 2–3 тысячи рублей. Планировать покупку стоит заранее из-за динамического ценообразования, которое действует как на авиа-, так и на железнодорожные билеты.