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Регион
28 июня, 13:44

«Состояние души»: Россияне рассказали Life.ru, до какого возраста будут считать себя молодыми

Россияне считают, что возраст зависит от состояния души человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России, согласно действующему законодательству, к молодёжи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Но на самом деле даже в 70 можно быть тем ещё юнцом, считают россияне. Life.ru провёл опрос и выяснил, когда наши граждане перестают обращаться к людям с приставкой «молодой».

Россияне считают, что возраст зависит от состояния души человека. Видео © Life.ru

«Мне кажется, молодым в душе себя можно чувствовать абсолютно всегда. Возможно, физически, визуально эта молодость изменится. Кого-то я не восприму как молодого человека. Но самое главное — то, что внутри», — рассказал один из опрошенных гостей фестиваля в честь Дня молодёжи в Москве на Болотной площади.

«Некоторые уже в 20 чувствуют себя стариками, а некоторые и в 70 залезают на горы. Зависит всё от самоощущения», — добавила девушка.

«Те, на кого стоит равняться»: Путин призвал вовлекать героев СВО в работу с молодёжью
«Те, на кого стоит равняться»: Путин призвал вовлекать героев СВО в работу с молодёжью

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы над инициативами, направленными на поддержку молодёжи, как залога успешного будущего России.

Александра Мышляева
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