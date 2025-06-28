«Состояние души»: Россияне рассказали Life.ru, до какого возраста будут считать себя молодыми

В России, согласно действующему законодательству, к молодёжи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Но на самом деле даже в 70 можно быть тем ещё юнцом, считают россияне. Life.ru провёл опрос и выяснил, когда наши граждане перестают обращаться к людям с приставкой «молодой».

Россияне считают, что возраст зависит от состояния души человека. Видео © Life.ru

«Мне кажется, молодым в душе себя можно чувствовать абсолютно всегда. Возможно, физически, визуально эта молодость изменится. Кого-то я не восприму как молодого человека. Но самое главное — то, что внутри», — рассказал один из опрошенных гостей фестиваля в честь Дня молодёжи в Москве на Болотной площади.