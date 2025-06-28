Одна промашка: В США заявили, что в 2022 году Иран почти ликвидировал главу Госдепа США
WP: Иран в 2022 году был очень близок к убийству экс-госсекретаря США Помпео
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В 2022 году Иран попытался убить бывшего госсекретаря США Майка Помпео, пока тот находится в Париже. Иранские оперативники точно знали, в какой гостинице он остановился и организовали покушение. Об этом сообщает The Washington Post.
«Ирану почти удалось ликвидировать Помпео в Париже в 2022 году», — сказано в материале.
Однако, несмотря на тщательно спланированную операцию, погибнуть Помпео тогда было не суждено благодаря удачному стечению обстоятельств.
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