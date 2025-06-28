Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 17:24

«Вы — будущее России»: Кириенко назвал Омск и Пермь молодёжными столицами

Кириенко: Омск и Пермь могут совершать невозможное для будущего страны

Ставшие молодёжными столицами России в 2025 году Омск и Пермь способны совершать невозможное и являются будущим страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на праздновании Дня молодёжи в Омске.

«Поздравляю и Пермь, и Омск, потому что хорошо помню, как в прошлом году шла просто такая битва титанов. Когда все жители Перми и с ними весь Приволжский федеральный округ, все жители Омска и с ними весь Сибирский федеральный федеральный округ болели и боролись за то, чтобы получить право молодежной столицы России. И у нас, у организационного комитета, не осталось ни одного шанса решить иначе. И в этом году в России две молодёжные столицы. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Вы способны совершать невозможное. Вы будущее России… Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решению президента России», — сказал Кириенко на праздновании Дня молодёжи в Омске.

Заместитель главы администрации президента подчеркнул, что с 1 января 2025 года в России действует специальный национальный проект «Молодёжь и дети».

Напомним, что в декабре 2024 года Сергей Кириенко объявил о присвоении Перми и Омску статуса молодёжных столиц России в 2025 году. Торжественное заявление прозвучало на церемонии вручения премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

Life.ru узнал, кто из киногероев пришёл на смену Даниле Багрову вдохновлять молодёжь
Life.ru узнал, кто из киногероев пришёл на смену Даниле Багрову вдохновлять молодёжь

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы над инициативами, направленными на поддержку молодёжи. По его словам, именно это залог успешного будущего России.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar