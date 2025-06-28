Глава МИД Польши Сикорский: Путин идёт по пути Брежнева
Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин движется по тому же пути, что и советский лидер Леонид Брежнев. В интервью AFP он отметил, что глава РФ сам говорил, что Советский Союз распался из-за слишком больших расходов на армию, и сейчас делает то же самое.
«Путин должен понимать, что он на пути Брежнева. Он сам однажды сказал, что Советский Союз распался, потому что потратил слишком много на вооружение, и теперь он делает то же самое», — цитирует его The Defense Post.
Сикорский подчеркнул, что действия Путина заставили страны Запада увеличить свои военные бюджеты. После саммита НАТО в Гааге страны согласились довести свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году, при этом 3,5% из этой суммы пойдут на важнейшие оборонные нужды.
Ранее Путин заявил, что Россия планирует сократить затраты на вооружение. Над этой задачей совместно работают Минобороны, Минфин и Минэкономразвития. Глава государства рассказал, что сейчас на военные расходы Россия выделяет 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,3% валового внутреннего продукта, составляющего 223 трлн рублей. Он отметил, что эти траты значительны, но подчеркнул важность учёта их доли в общей экономике страны.