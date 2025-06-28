Глава МИД Польши Сикорский: Путин идёт по пути Брежнева

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин движется по тому же пути, что и советский лидер Леонид Брежнев. В интервью AFP он отметил, что глава РФ сам говорил, что Советский Союз распался из-за слишком больших расходов на армию, и сейчас делает то же самое.

«Путин должен понимать, что он на пути Брежнева. Он сам однажды сказал, что Советский Союз распался, потому что потратил слишком много на вооружение, и теперь он делает то же самое», — цитирует его The Defense Post.