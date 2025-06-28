Во Франции припомнили Зеленскому прошлую работу из-за «недопиджака» на саммите НАТО

Издание отметило, что впервые с 2022 года глава режима перед публикой предстал одетый по протоколу. До этого, на протяжении более трёх лет, Зеленский носил одежду цвета хаки, напоминающую камуфляж. На саммите же он выбрал чёрный костюм и чёрную рубашку, что издание описывает как постепенный переход к президентскому стилю.