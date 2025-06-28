Во Франции припомнили Зеленскому прошлую работу из-за «недопиджака» на саммите НАТО
Boulevard Voltaire: Костюм Зеленского напоминает образ славянского диджея
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Одежда Владимира Зеленского на саммите НАТО вызвала сравнения с образом диджея. Такое мнение высказало французское издание Boulevard Voltaire.
Издание отметило, что впервые с 2022 года глава режима перед публикой предстал одетый по протоколу. До этого, на протяжении более трёх лет, Зеленский носил одежду цвета хаки, напоминающую камуфляж. На саммите же он выбрал чёрный костюм и чёрную рубашку, что издание описывает как постепенный переход к президентскому стилю.
«В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны — профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь», — говорится в материале Boulevard Voltaire.
Авторы статьи предположили, что вероятной причиной смены образа для официальных встреч мог стать инцидент с Дональдом Трампом, упомянутый как «пощёчина» в Овальном кабинете.
Напомним, что впервые подобие костюма Владимир Зеленский надел на встречу с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Затем он привлёк внимание на саммите НАТО. На Западе предположили, что в следующий раз экс-комик появится в костюме уже в зале суда.