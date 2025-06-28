Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева по делу Винника

Польша передала США экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Россиянина задержали в Варшаве в 2024 году по запросу американских властей. Правоохранительные органы проводят расследование по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанному с Александром Винником.

Суржин добавил, что Васильеву в США грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Он отметил, что во время пребывания в Польше нарушили права Васильева согласно Европейской конвенции по правам человека. Хотя россиянин согласился на экстрадицию, адвокат намерен оспаривать нарушения.