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28 июня, 20:34

Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева по делу Винника

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Польша передала США экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Россиянина задержали в Варшаве в 2024 году по запросу американских властей. Правоохранительные органы проводят расследование по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанному с Александром Винником.

Адвокат Васильева, Александр Суржин, подтвердил, что польские власти экстрадировали его клиента. Соответствующее разрешение подписал польский министр юстиции.

«Мой доверитель находится у американских властей»,приводит комментарий Суржина ТАСС.

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Суржин добавил, что Васильеву в США грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Он отметил, что во время пребывания в Польше нарушили права Васильева согласно Европейской конвенции по правам человека. Хотя россиянин согласился на экстрадицию, адвокат намерен оспаривать нарушения.

Напомним, Александра Винника, которого обвиняли в кибермошенничестве и управлении одним из крупнейших мировых центров киберпреступности, освободили из-под стражи в США в этом году. Его задержали в Греции ещё в 2017 году, после экстрадировали в Штаты. В феврале текущего года Винник вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, осуждённого в РФ за наркотики.

Лия Мурадьян
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