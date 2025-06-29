Пилот дороже самолёта: Эксперт рассказал, как потеря элитного лётчика скажется на ВСУ
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могут не ощутить потерю F-16 вместе с лётчиком
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Потеря высококлассного лётчика истребителя F-16 станет значительным ударом по Вооружённым силам Украины. Сейчас в ВСУ служит не так уж много соответствующих специалистов, которые способны управлять такими самолётами. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.
Кнутов напомнил, что в советские времена подготовка элитного лётчика занимала около десяти лет регулярных тренировочных вылетов. Подполковник — это статус, отражающий высокий профессионализм и значительный боевой опыт. Эксперт прогнозирует, что подобные потери будут только увеличиваться.
По одной из версий произошедшего, лётчик пытался уничтожить беспилотник «Герань», но приблизился слишком близко к устройству. Взрыв произошёл в воздухе, что привело к мгновенной потере управления самолётом и гибели лётчика.
«Самолёт сразу потерял управление, и, таким образом, катапультироваться было очень сложно. Более того, «Герани» часто двигаются на малых высотах, то есть у лётчика просто не остаётся времени для катапультирования», — пояснил Кнутов.
Ранее в ВСУ заявили, что этой ночью российские ВС уничтожили очередной истребитель F-16 вместе с пилотом, который не успел катапультироваться из кабины. Ошарашенный такой новостью Владимир Зеленский потребовал выяснить все обстоятельства его гибели.