Пилот дороже самолёта: Эксперт рассказал, как потеря элитного лётчика скажется на ВСУ

Потеря высококлассного лётчика истребителя F-16 станет значительным ударом по Вооружённым силам Украины. Сейчас в ВСУ служит не так уж много соответствующих специалистов, которые способны управлять такими самолётами. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Кнутов напомнил, что в советские времена подготовка элитного лётчика занимала около десяти лет регулярных тренировочных вылетов. Подполковник — это статус, отражающий высокий профессионализм и значительный боевой опыт. Эксперт прогнозирует, что подобные потери будут только увеличиваться.

По одной из версий произошедшего, лётчик пытался уничтожить беспилотник «Герань», но приблизился слишком близко к устройству. Взрыв произошёл в воздухе, что привело к мгновенной потере управления самолётом и гибели лётчика.