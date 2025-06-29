«Я ощущала его между мирами»: Катя Лель узнала, где находится её пропавший экс-супруг

Певица Катя Лель уверена, что её пропавший в апреле бывший супруг Игорь Кузнецов жив, но он находится «между мирами». Своими ощущениями она поделилась с журналистами на концерте в Кремле.

Мужчину не могут найти уже полтора месяца. Он пропал в середине апреля, находясь во Франции. Близкие предполагают, что предприниматель мог утонуть, водолазы даже обследовали акваторию, но ничего не нашли. Его и след простыл, поскольку помимо тела не удалось отыскать вещей. Очень волнуется за Кузнецова его общая дочь с певицей Эмилия.

Однако исполнительница хита «Мой мармеладный» успокаивает наследницу. Она уверена, что отец, и это не простая вера, а информация, полученная из вещих снов. Катя Лель известна как человек, которого (по её собственному утверждению) похищали инопланетяне. И после этого она с высшими силами на «ты». В своих снах она получила ответ, что происходит Кузнецовым.

«Я не ощущала его в другом мире. Я ощущала его между мирами, между этим миром и другим. Я не могла это объяснить, я видела, что ребёнок очень переживает, всё-таки у них большая связь с папой энергетическая. И я сказала: «Эмили, не переживай, он найдётся. Он обязательно придёт», — поделилась артистка.