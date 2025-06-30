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Регион
30 июня, 05:03

В Одессе атакован промышленный объект

«РВ»: В Одессе после удара по промышленному объекту произошёл пожар

В Одессе случился пожар на промышленном предприятии после удара по объекту. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Возгорание на объекте. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Сообщается, что с места происшествия поступали данные о сильном запахе краски и газа. Видеоматериалы демонстрируют возгорание, возникшее в ночное время, которое продолжалось вплоть до рассвета. Свидетели отметили густой чёрный дым, поднимающийся над территорией.

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Ранее в городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. Власти города призвали жителей не выходить из дома и закрыть окна в связи с чрезвычайной ситуацией.

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Тимур Хингеев
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