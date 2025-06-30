В Одессе атакован промышленный объект

В Одессе случился пожар на промышленном предприятии после удара по объекту. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Сообщается, что с места происшествия поступали данные о сильном запахе краски и газа. Видеоматериалы демонстрируют возгорание, возникшее в ночное время, которое продолжалось вплоть до рассвета. Свидетели отметили густой чёрный дым, поднимающийся над территорией.