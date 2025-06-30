«Не разговариваю с ними»: Трамп высказался о диалоге с Ираном

Соединённые Штаты не ведут переговоры с Ираном и не выдвигали Тегерану предложений по новой ядерной сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём посте в социальной сети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану — в отличие от Обамы. Я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал Трамп.

Американский лидер резко раскритиковал ядерное соглашение 2015 года (СВПД), заключённое администрацией Барака Обамы. Трамп назвал его «глупым» и напомнил, что по условиям этой сделки Иран получил миллиарды долларов, которые могли быть использованы для других целей.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения отношений между США и Ираном после недавних ударов по ядерным объектам.