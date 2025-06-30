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30 июня, 08:20

«Не разговариваю с ними»: Трамп высказался о диалоге с Ираном

Трамп заявил об отсутствии контактов с Ираном после американских ударов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Соединённые Штаты не ведут переговоры с Ираном и не выдвигали Тегерану предложений по новой ядерной сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём посте в социальной сети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану — в отличие от Обамы. Я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты»,написал Трамп.

Американский лидер резко раскритиковал ядерное соглашение 2015 года (СВПД), заключённое администрацией Барака Обамы. Трамп назвал его «глупым» и напомнил, что по условиям этой сделки Иран получил миллиарды долларов, которые могли быть использованы для других целей.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения отношений между США и Ираном после недавних ударов по ядерным объектам.

Стало известно, кто убедил Трампа нанести удар по Ирану
Стало известно, кто убедил Трампа нанести удар по Ирану

Ранее Трамп высказал предположение о возможном существовании у Ирана тайного ядерного объекта, однако не стал раскрывать деталей о его возможном местоположении. Тем временем Иран начал дипломатическое наступление через ООН, требуя компенсаций от США и Израиля за нанесённые удары.

Алиса Хуссаин
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