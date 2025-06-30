Песков не исключил использование технологий цветной революции в Белграде
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На Сербию оказывается беспрецедентное внешнее давление. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, нельзя исключать, что на данный момент используются технологии по провоцированию цветных революций.
«Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций», — ответил он на вопрос ТАСС.
При этом Песков вырезил уверенность, что в правительство республики в ближашее время всё же сможет восстановить порядок и спокойствие на улицах страны. Таким образом пресс-секретарь президента прокоментировал протесты, которые начались в Сербии с 28 июня
Напомним, что в республике проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они требуют, чтобы в стране провели досрочные выборы в парламент. Протестующие начали перекрывать улицы, требуя, чтобы немедленно свободили всех ранее задержанных. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Белграде не будут помилованы, их ждёт наказание.