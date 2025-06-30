На Сербию оказывается беспрецедентное внешнее давление. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, нельзя исключать, что на данный момент используются технологии по провоцированию цветных революций.

«Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций», — ответил он на вопрос ТАСС.