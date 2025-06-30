Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 12:33

«Неутешительный прогноз»: Киеву предсказали атаки каждые два дня из-за попыток контрнаступа

Эксперт Головнёв: С сентября Киев ждут комбинированные удары РФ каждые два дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в приграничных районах, где бои разгораются с новой силой. Одновременно сбывается прогноз о регулярных комбинированных атаках на Киев, сообщил журналист «Царьграда» Илья Головнёв.

Украинская разведка дала неутешительный для страны прогноз. В ближайшее время количество ударных дронов «Герань» в ночных налётах может достигать 700 единиц.

«Уже в сентябре ожидаются атаки каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города — 300-400 БПЛА», — говорится в материале.

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский считает, что с учётом обстоятельств большинство из них будут попадать в цели.

Только за текущий месяц по Украине выпущено свыше четырёх тысяч «Гераней», и их количество будет расти. По словам Головнёва, на фоне активного применения планирующих авиабомб с УМПК дроны-камикадзе «Герань-2» стали чаще использоваться не отдельно, а как интегрированный элемент ударной схемы.

ВС России выстраивают многослойную систему поражения, где «Герани» действуют как один из дешёвых и гибких инструментов выжигания оперативного и тактического тыла украинских войск, пишет журналист.

В Сумской области продолжаются ожесточённые бои. Несколько штурмовых групп ВСУ переброшены в район Кондратовки и Андреевки, также отмечается увеличение числа операторов БПЛА, атакующих российские тыловые и передовые позиции.

Восточнее, после освобождения Яблоновки, штурмовые подразделения 83-й бригады ВС России при поддержке артиллерии и БПЛА продолжают штурм лесополос в направлении Храповщины. Столкновения идут тяжело, так как для успешного продвижения требуется освобождение Юнаковки, за которую украинские войска борются до последнего, постоянно перебрасывая подкрепления.

Российские «Герани» разгромили пункт дислокации ВСУ под Сумами
Российские «Герани» разгромили пункт дислокации ВСУ под Сумами

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена отказываться от своего текущего военного превосходства ради временного перемирия. ВС РФ будут продолжать развивать успехи и продвигаться на фронте. А сам российский лидер Владимир Путин отметил, войска РФ сохраняют за собой преимущество на всех направлениях.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar