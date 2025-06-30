Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в приграничных районах, где бои разгораются с новой силой. Одновременно сбывается прогноз о регулярных комбинированных атаках на Киев, сообщил журналист «Царьграда» Илья Головнёв.

Украинская разведка дала неутешительный для страны прогноз. В ближайшее время количество ударных дронов «Герань» в ночных налётах может достигать 700 единиц.

«Уже в сентябре ожидаются атаки каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города — 300-400 БПЛА», — говорится в материале.

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский считает, что с учётом обстоятельств большинство из них будут попадать в цели.

Только за текущий месяц по Украине выпущено свыше четырёх тысяч «Гераней», и их количество будет расти. По словам Головнёва, на фоне активного применения планирующих авиабомб с УМПК дроны-камикадзе «Герань-2» стали чаще использоваться не отдельно, а как интегрированный элемент ударной схемы.

ВС России выстраивают многослойную систему поражения, где «Герани» действуют как один из дешёвых и гибких инструментов выжигания оперативного и тактического тыла украинских войск, пишет журналист.

В Сумской области продолжаются ожесточённые бои. Несколько штурмовых групп ВСУ переброшены в район Кондратовки и Андреевки, также отмечается увеличение числа операторов БПЛА, атакующих российские тыловые и передовые позиции.