В Вологде пассажирский Як-40 едва не разбился из-за аиста

В Вологде пассажирский Як-40 едва не потерпел крушение при взлёте из-за попадания аиста в турбину. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл в момент набора высоты — экипаж почувствовал удар, после чего пилоты приняли решение прервать рейс и вернуться к взлётно-посадочной полосе. Используя тягу оставшегося двигателя, командир развернул самолёт и благополучно посадил его. На борту находились пассажиры, рейс направлялся в Москву.