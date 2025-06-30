В Вологде пассажирский Як-40 едва не разбился из-за аиста
Mash: В Вологде Як-40 едва не потерпел крушение при взлёте из-за аиста
Обложка © Wikipedia / parfaits
В Вологде пассажирский Як-40 едва не потерпел крушение при взлёте из-за попадания аиста в турбину. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл в момент набора высоты — экипаж почувствовал удар, после чего пилоты приняли решение прервать рейс и вернуться к взлётно-посадочной полосе. Используя тягу оставшегося двигателя, командир развернул самолёт и благополучно посадил его. На борту находились пассажиры, рейс направлялся в Москву.
По предварительным данным, никто не пострадал, обошлось без возгорания и серьёзных технических повреждений. Обстоятельства ЧП уточняются, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что после падения легкомоторного самолёта Як-18Т в Подмосковье СК возбудил уголовное дело. В резултате авиакатастрофы погибли четыре человека. Сбой двигателя мог вызвать крушение самолёта, считают в оперативных службах региона.