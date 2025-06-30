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30 июня, 16:20

«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом

Степашин назвал протесты в Сербии украинским майданом

Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Ситуация в Сербии, а именно протесты и столкновения демонстрантов с полицией, очень похожи на украинский майдан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Очень похоже на майдан. Я очень рассчитываю, что [президент Сербии Александр] Вучич справится», — приводит ТАСС его слова.

Степашин считает особенно тревожным участие студентов в протестных акциях. Признавая, что молодёжь часто критически настроена к власти, он выразил опасение, что в текущей ситуации студенты не понимают, кто ими манипулирует и к каким негативным последствиям это может привести.

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Напомним, что в Белграде 28 июня прошли столкновения демонстрантов с полицией, которые выдвинули Александру Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. По данным МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Президент Сербии, в свою очередь, отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры к задержанным.

Юлия Сафиулина
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