«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом
Степашин назвал протесты в Сербии украинским майданом
Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Ситуация в Сербии, а именно протесты и столкновения демонстрантов с полицией, очень похожи на украинский майдан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
«Очень похоже на майдан. Я очень рассчитываю, что [президент Сербии Александр] Вучич справится», — приводит ТАСС его слова.
Степашин считает особенно тревожным участие студентов в протестных акциях. Признавая, что молодёжь часто критически настроена к власти, он выразил опасение, что в текущей ситуации студенты не понимают, кто ими манипулирует и к каким негативным последствиям это может привести.
Напомним, что в Белграде 28 июня прошли столкновения демонстрантов с полицией, которые выдвинули Александру Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. По данным МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Президент Сербии, в свою очередь, отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры к задержанным.