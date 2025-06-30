«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом

Ситуация в Сербии, а именно протесты и столкновения демонстрантов с полицией, очень похожи на украинский майдан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

« Очень похоже на майдан. Я очень рассчитываю, что [президент Сербии Александр] Вучич справится », — приводит ТАСС его слова.

Степашин считает особенно тревожным участие студентов в протестных акциях. Признавая, что молодёжь часто критически настроена к власти, он выразил опасение, что в текущей ситуации студенты не понимают, кто ими манипулирует и к каким негативным последствиям это может привести.