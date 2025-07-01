Администрация Трампа требует от Лос-Анджелеса прекратить защиту нелегалов

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в суд с иском к властям Лос-Анджелеса. Повод — обвинение в препятствовании реализации федеральной политики по борьбе с нелегальной иммиграцией, сообщает РИА «Новости».

В иске утверждается, что так называемая политика «города-убежища» нарушает закон и Конституцию. Эта политика запрещает местным органам использовать городские ресурсы для помощи федеральным службам в депортации нелегальных мигрантов. Документ указывает, что закрепление этой политики в Лос-Анджелесе началось вскоре после президентских выборов 2016 года, на которых победил Трамп.

Кроме того, в иске говорится о событиях, произошедших во время недавних беспорядков, вызванных рейдами Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Власти города призвали полицию не сотрудничать с федеральными агентами. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс возложила ответственность за эти волнения на сотрудников ICE.