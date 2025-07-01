Мосгорсуд огласит приговор экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову 1 июля

Московский городской суд 1 июля в 15:00 по московскому времени огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.