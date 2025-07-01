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30 июня, 23:01

Мосгорсуд огласит приговор экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову 1 июля

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Московский городской суд 1 июля в 15:00 по московскому времени огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — говорится в сообщении.

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Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Ранее в своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Тимур Хингеев
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