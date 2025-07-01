Мосгорсуд огласит приговор экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову 1 июля
Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России
Московский городской суд 1 июля в 15:00 по московскому времени огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — говорится в сообщении.
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Ранее в своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».