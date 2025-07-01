Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Нижнекамска
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План «Ковёр» введён в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 07:14 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в сообщении.
А ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казани. Позднее аналогичные меры затронули воздушную гавань Ульяновска. Сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.