Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Нижнекамска

План «Ковёр» введён в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 07:14 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в сообщении.