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1 июля, 06:06

«Глупые слова»: Константинов резко ответил мэру Одессы на тезисы о русской идентичности

Константинов назвал глупыми заявления мэра Одессы Труханова о городе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Председатель крымского парламента Владимир Константинов жёстко осудил заявление одесского мэра Геннадия Труханова об отсутствии у города русской идентичности. В комментарии РИА «Новости» чиновник охарактеризовал позицию градоначальника как «глупую» и исторически несостоятельную.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится»,заявил Константинов.

Он напомнил, что Одесса была основана в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II и по праву считается русским городом. Константинов подчеркнул, что Украина является русской землёй, а украинский народ представляет собой часть русского народа.

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Напомним, конфликт возник после заявления Труханова накануне митинга в защиту русской культуры, где мэр отрицал русскую принадлежность Одессы. Позицию украинского чиновника ранее уже раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовавший ему «взять учебник истории».

Алиса Хуссаин
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