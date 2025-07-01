«Глупые слова»: Константинов резко ответил мэру Одессы на тезисы о русской идентичности

Председатель крымского парламента Владимир Константинов жёстко осудил заявление одесского мэра Геннадия Труханова об отсутствии у города русской идентичности. В комментарии РИА «Новости» чиновник охарактеризовал позицию градоначальника как «глупую» и исторически несостоятельную.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил Константинов.