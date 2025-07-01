«Глупые слова»: Константинов резко ответил мэру Одессы на тезисы о русской идентичности
Константинов назвал глупыми заявления мэра Одессы Труханова о городе
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Председатель крымского парламента Владимир Константинов жёстко осудил заявление одесского мэра Геннадия Труханова об отсутствии у города русской идентичности. В комментарии РИА «Новости» чиновник охарактеризовал позицию градоначальника как «глупую» и исторически несостоятельную.
«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил Константинов.
Он напомнил, что Одесса была основана в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II и по праву считается русским городом. Константинов подчеркнул, что Украина является русской землёй, а украинский народ представляет собой часть русского народа.
Напомним, конфликт возник после заявления Труханова накануне митинга в защиту русской культуры, где мэр отрицал русскую принадлежность Одессы. Позицию украинского чиновника ранее уже раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовавший ему «взять учебник истории».