В Сургуте осудили участниц пилотажной группы «Барсы» и запретили им летать

Сургутский городской суд признал виновными участниц пилотажной группы «Барсы» в организации небезопасного развлекательного полёта на частном самолёте и назначил им условное наказание. Об этом сообщает журналист Ura.ru из зала судебного заседания.

«Признать Барсову Анастасию виновной в совершении преступления […] и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Наказание считать условным», — сообщили в зале судебного заседания.

Помимо этого, суд обязал Барсову выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Снежана Игнатенко, в свою очередь, получила более суровое наказание: два года и один месяц условного заключения, а также штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, в начале 2024 года Анастасия Барсова, родственница влиятельного сургутского депутата Евгения Барсова, и её коллега Снежана Игнатенко были обвинены в оказании небезопасных услуг. Уголовное дело было возбуждено после заявления стажёра транспортной прокуратуры Ольги Шипициной, которая утверждала, что во время развлекательного полёта испытала сильный страх за свою жизнь. Прокуратура требовала для обвиняемых условный срок в два года.