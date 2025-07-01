Следователи назвали неожиданную причину смерти россиянки в Осаке

В деле о гибели россиянки Елены Ито в японском городе Осака появились новые подробности — их обнародовал телеканал «Фудзи» со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что погибшая пыталась оказать сопротивление во время жестокого избиения. Однако, как предполагают следователи, непосредственной причиной смерти стал не сам факт насильственных действий, а последовавший за ними тепловой удар.

Версия местных правоохранителей указывает на то, что после нападения женщина была обездвижена и оказалась в критических температурных условиях. В квартире были три кондиционера, но ни один из них не работал, а температура воздуха 25-26 июня достигала 33℃. Следствие обнаружило на лице россиянки следы жестоких побоев, а травма правой руки явно указывает на попытки защититься от ударов.

Обстоятельства нападения, в том числе личность преступника и его мотивы, остаются неизвестными. Признаков ограбления квартиры нет, входная дверь была заперта. Полиция продолжает расследование, не исключая версии об убийстве.