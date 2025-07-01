У пострадавшего от лап льва директора парка «Тайган» есть риск заражения крови

Состояние директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, улучшается, но сохраняется риск заражения крови. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По её словам, Зубков уже ходит и пишет, однако говорить пока не может из-за травмированной трахеи. Медики предпринимают все усилия, чтобы предотвратить развитие сепсиса.