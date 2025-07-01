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Регион
1 июля, 07:56

У пострадавшего от лап льва директора парка «Тайган» есть риск заражения крови

Олег Зубков. Обложка © VK / Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ

Олег Зубков. Обложка © VK / Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ

Состояние директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, улучшается, но сохраняется риск заражения крови. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По её словам, Зубков уже ходит и пишет, однако говорить пока не может из-за травмированной трахеи. Медики предпринимают все усилия, чтобы предотвратить развитие сепсиса.

«Главное, чтобы не началось заражение крови из-за остатков пищи и трупных ядов, которые были на зубах и когтях льва», — сказала Алексагина RT.

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Напомним, один из живущих в «Тайгане» львов напал на руководителя сафари-парка Олега Зубкова 22 июня. Возможно хищник атаковал из-за испуга. Мужчина серьёзно пострадал: у него порвана трахея, травмированы голова, шея и лёгкое. В больницу его в экстренном порядке доставил вертолёт санитарной авиации. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но Зубкову потребовалось несколько операций. К слову, именно пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина отогнала от раненого директора хищника, для этого она вооружилась ведром и веником. Напавшего льва не станут усыплять. На днях Зубков написал письмо из больницы, где сообщил, что быстро поправляется и скоро вернётся в строй.

Юрий Лысенко
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