«Следы крови»: Экстрасенс сделал шокирующее заявление о судьбе пропавшего экс-мужа Кати Лель
Экстрасенс Рзаев заявил, что пропавший муж Лель Кузнецов жив с шансом в 90%
Катя Лель и Игорь Кузнецов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов, пропавший в Ницце весной, с вероятностью 90% жив. Об этом заявил экстрасенс Зираддин Рзаев.
«Он не умер — это 90%. Я вижу, что он был в пьяном состоянии, но он жив. Вижу у него на голове следы крови, как будто рана или царапина. Но он не мёртвый», — заявил финалист «Битвы экстрасенсов» в разговоре с «Радио 1».
Экстрасенс добавил, что Катя Лель очень переживает за отца своей дочери, она обращалась за помощью в посольство и сообщила, что у пропавшего было два телефона, оба стали недоступны после прерванного разговора с другом. Рзаев подчеркнул, что хотя не может определить точное местонахождение Кузнецова, надежда на его возвращение есть.
Напомним, Игорь Кузнецов пропал в Ницце весной 2025 года. Его родные опасаются, что мужчина мог утонуть, но водолазы, уже обследовавшие местную акваторию, не обнаружили тела. Также пропали и вещи Кузнецова. Сама Катя Лель считает, что её экс-супруг жив, но оказался «между мирами».