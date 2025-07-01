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1 июля, 08:56

«Следы крови»: Экстрасенс сделал шокирующее заявление о судьбе пропавшего экс-мужа Кати Лель

Экстрасенс Рзаев заявил, что пропавший муж Лель Кузнецов жив с шансом в 90%

Катя Лель и Игорь Кузнецов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Катя Лель и Игорь Кузнецов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов, пропавший в Ницце весной, с вероятностью 90% жив. Об этом заявил экстрасенс Зираддин Рзаев.

«Он не умер — это 90%. Я вижу, что он был в пьяном состоянии, но он жив. Вижу у него на голове следы крови, как будто рана или царапина. Но он не мёртвый», — заявил финалист «Битвы экстрасенсов» в разговоре с «Радио 1».

Экстрасенс добавил, что Катя Лель очень переживает за отца своей дочери, она обращалась за помощью в посольство и сообщила, что у пропавшего было два телефона, оба стали недоступны после прерванного разговора с другом. Рзаев подчеркнул, что хотя не может определить точное местонахождение Кузнецова, надежда на его возвращение есть.

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Напомним, Игорь Кузнецов пропал в Ницце весной 2025 года. Его родные опасаются, что мужчина мог утонуть, но водолазы, уже обследовавшие местную акваторию, не обнаружили тела. Также пропали и вещи Кузнецова. Сама Катя Лель считает, что её экс-супруг жив, но оказался «между мирами».

Юрий Лысенко
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