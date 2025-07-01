«Следы крови»: Экстрасенс сделал шокирующее заявление о судьбе пропавшего экс-мужа Кати Лель

Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов, пропавший в Ницце весной, с вероятностью 90% жив. Об этом заявил экстрасенс Зираддин Рзаев.

«Он не умер — это 90%. Я вижу, что он был в пьяном состоянии, но он жив. Вижу у него на голове следы крови, как будто рана или царапина. Но он не мёртвый», — заявил финалист «Битвы экстрасенсов» в разговоре с «Радио 1».