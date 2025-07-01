«Экзистенциальная угроза»: На Западе бьют тревогу из-за активного наступления ВС РФ

Ситуация в зоне специальной военной операции представляет серьёзную опасность для Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg .

«Угроза Украине остаётся экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале.

Также в статье уточняется, что расширение фронта привело к прекращению финансирования частных военных компаний, которые начали действовать на Украине в 2022 году.