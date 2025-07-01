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1 июля, 10:13

«Экзистенциальная угроза»: На Западе бьют тревогу из-за активного наступления ВС РФ

Bloomberg: Существование Украины под угрозой на фоне активного наступления ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Ситуация в зоне специальной военной операции представляет серьёзную опасность для Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Угроза Украине остаётся экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале.

Также в статье уточняется, что расширение фронта привело к прекращению финансирования частных военных компаний, которые начали действовать на Украине в 2022 году.

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Накануне вечером глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о полном освобождении территории республики. По его словам, соответствующий доклад пришёл буквально два дня назад. Также появилась информация о том, что Армия России выбила противника из первого населённого пункта в Днепропетровской области — села Дачное на границе с ДНР.

Мария Любицкая
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