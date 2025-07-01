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Регион
1 июля, 12:35

На свадьбе 17-летнего сына Кадырова был замечен ещё один важный гость

На свадьбе 17-летнего сына Кадырова был замечен президент Татарстана Минниханов

На свадьбе 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова был замечен ещё один важный гость – президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

В публикации говорится, что празднование проходило в родовом селе семьи Кадыровых. При этом источников своей осведомлённости телеграм-канал не раскрывает.

Напомним, что женой Кадырова-младшего стала дочь состоятельного чеченского предпринимателя. Возраст избранницы тщательно скрывается, что соответствует традициям региона, где ранние браки, особенно среди представителей элитных семей, не являются редкостью.

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Ранее Кадыров сообщал, что на свадьбе присутствовали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Также чеченский лидер выразил благодарность руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за их поздравления и в целом поблагодарил всех присутствующих и поздравивших.

Наталья Демьянова
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