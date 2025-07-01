На свадьбе 17-летнего сына Кадырова был замечен ещё один важный гость

На свадьбе 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова был замечен ещё один важный гость – президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

В публикации говорится, что празднование проходило в родовом селе семьи Кадыровых. При этом источников своей осведомлённости телеграм-канал не раскрывает.

Напомним, что женой Кадырова-младшего стала дочь состоятельного чеченского предпринимателя. Возраст избранницы тщательно скрывается, что соответствует традициям региона, где ранние браки, особенно среди представителей элитных семей, не являются редкостью.