На свадьбе 17-летнего сына Кадырова был замечен ещё один важный гость
На свадьбе 17-летнего сына Кадырова был замечен президент Татарстана Минниханов
На свадьбе 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова был замечен ещё один важный гость – президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
В публикации говорится, что празднование проходило в родовом селе семьи Кадыровых. При этом источников своей осведомлённости телеграм-канал не раскрывает.
Напомним, что женой Кадырова-младшего стала дочь состоятельного чеченского предпринимателя. Возраст избранницы тщательно скрывается, что соответствует традициям региона, где ранние браки, особенно среди представителей элитных семей, не являются редкостью.
Ранее Кадыров сообщал, что на свадьбе присутствовали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Также чеченский лидер выразил благодарность руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за их поздравления и в целом поблагодарил всех присутствующих и поздравивших.