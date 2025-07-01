Воспитателем в лагере, где мальчика изнасиловали бутылкой, был титулованный спортсмен
Воспитателем в лагере, где надругались над ребёнком, был титулованный спортсмен
Обложка © VK / Денис Чугаев
Надзор за детьми в красноярском лагере, где произошёл инцидент с жестоким обращением в отношении мальчика, осуществлял Денис Чугаев. Он известен своими спортивными достижениями: успел получить звание кандидата в мастера спорта по тайскому боксу, а также стать судьёй первой категории, многократным призёром в различных состязаниях и чемпионом региона, сообщает Kras Mash.
Беседа с воспитателем. Видео © Telegram / Kras Mash
По утверждению матери пострадавшего ребёнка, её сын впервые обратился с жалобой именно к Чугаеву. Следует отметить, что ранее уже поступало обращение от другой родительницы о нападении троих подростков на её чадо.
По информации от «Красспорта», трудовой договор с воспитателем лагеря был аннулирован. Видеозапись фиксирует диалог матери первого потерпевшего ребёнка, в ходе которого она просила Чугаева об отстранении зачинщиков конфликта. В ответ ей сказали об отсутствии достаточных оснований для таких действий.
Напомним, что на территории детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края трое подростков совершили акт сексуального насилия над 10-летним мальчиком, применяя бутылку. Позже стало известно, что пострадавший не был единственной жертвой — первый потерпевший длительное время утаивал ужасные события, опасаясь возможной мести.