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1 июля, 14:17

Воспитателем в лагере, где мальчика изнасиловали бутылкой, был титулованный спортсмен

Воспитателем в лагере, где надругались над ребёнком, был титулованный спортсмен

Обложка © VK / Денис Чугаев

Обложка © VK / Денис Чугаев

Надзор за детьми в красноярском лагере, где произошёл инцидент с жестоким обращением в отношении мальчика, осуществлял Денис Чугаев. Он известен своими спортивными достижениями: успел получить звание кандидата в мастера спорта по тайскому боксу, а также стать судьёй первой категории, многократным призёром в различных состязаниях и чемпионом региона, сообщает Kras Mash.

Беседа с воспитателем. Видео © Telegram / Kras Mash

По утверждению матери пострадавшего ребёнка, её сын впервые обратился с жалобой именно к Чугаеву. Следует отметить, что ранее уже поступало обращение от другой родительницы о нападении троих подростков на её чадо.

По информации от «Красспорта», трудовой договор с воспитателем лагеря был аннулирован. Видеозапись фиксирует диалог матери первого потерпевшего ребёнка, в ходе которого она просила Чугаева об отстранении зачинщиков конфликта. В ответ ей сказали об отсутствии достаточных оснований для таких действий.

В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере
В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере

Напомним, что на территории детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края трое подростков совершили акт сексуального насилия над 10-летним мальчиком, применяя бутылку. Позже стало известно, что пострадавший не был единственной жертвой — первый потерпевший длительное время утаивал ужасные события, опасаясь возможной мести.

Ольга Сливченко
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