Воспитателем в лагере, где мальчика изнасиловали бутылкой, был титулованный спортсмен

Надзор за детьми в красноярском лагере, где произошёл инцидент с жестоким обращением в отношении мальчика, осуществлял Денис Чугаев. Он известен своими спортивными достижениями: успел получить звание кандидата в мастера спорта по тайскому боксу, а также стать судьёй первой категории, многократным призёром в различных состязаниях и чемпионом региона, сообщает Kras Mash.

Беседа с воспитателем. Видео © Telegram / Kras Mash

По утверждению матери пострадавшего ребёнка, её сын впервые обратился с жалобой именно к Чугаеву. Следует отметить, что ранее уже поступало обращение от другой родительницы о нападении троих подростков на её чадо.