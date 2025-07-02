Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки заблокировать аэропорт
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить жёсткие меры против участников протестов, если они попытаются заблокировать международный аэропорт или другие объекты, имеющие ключевое значение для функционирования государства.
«Никогда вы не займёте аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (заблокировать. — Прим. Life.ru). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят», — заявил Вучич в эфире Informer.
2 июля протестующие перекрыли ряд дорожных узлов в Белграде, Чачаке, Нови-Саде, Рашке и других населённых пунктах. По сообщениям местных изданий, фиксировались отдельные случаи конфликтов между демонстрантами и автомобилистами, желавшими проехать.
Напомним, вечером 28 июня в столице Сербии прошли столкновения демонстрантов с полицией. Митингующие выдвинули Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. На несанкционированном митинге было около 36 тысяч человек. Протестующие также перекрывали улицы в различных муниципалитетах, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.