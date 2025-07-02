Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки заблокировать аэропорт

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить жёсткие меры против участников протестов, если они попытаются заблокировать международный аэропорт или другие объекты, имеющие ключевое значение для функционирования государства.

«Никогда вы не займёте аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (заблокировать. — Прим. Life.ru). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят», — заявил Вучич в эфире Informer.