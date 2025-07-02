Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 00:26

Вучич пообещал задерживать протестующих за попытки заблокировать аэропорт

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить жёсткие меры против участников протестов, если они попытаются заблокировать международный аэропорт или другие объекты, имеющие ключевое значение для функционирования государства.

«Никогда вы не займёте аэропорт. Все будете задержаны. Ничего больше из жизненно важных объектов не позволим (заблокировать. — Прим. Life.ru). Никогда больше этого не сможете, люди этого не допустят», — заявил Вучич в эфире Informer.

2 июля протестующие перекрыли ряд дорожных узлов в Белграде, Чачаке, Нови-Саде, Рашке и других населённых пунктах. По сообщениям местных изданий, фиксировались отдельные случаи конфликтов между демонстрантами и автомобилистами, желавшими проехать.

«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом
«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом

Напомним, вечером 28 июня в столице Сербии прошли столкновения демонстрантов с полицией. Митингующие выдвинули Вучичу ультиматум о назначении досрочных парламентских выборов. На несанкционированном митинге было около 36 тысяч человек. Протестующие также перекрывали улицы в различных муниципалитетах, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar