Евросоюзу давно пора дать новое название, например, «Европейский блок — натовцы», так как политики ЕС опустились до полной истерии в попытках запугать собственное население российской угрозой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заседание Евросовета.

«Нагнетание истерии вокруг так называемой российской угрозы, с одной стороны, используется как предлог для форсированной милитаризации Евросоюза, которая идёт в ущерб социально-экономическому развитию стран, входящих в это объединение», — объяснила она.

С другой стороны, указала дипломат, это звучит уже самообличительно, так как невозможность пичкать такой глупостью собственных граждан.

Захарова отметила, что ЕС переплюнул сам себя, зафиксировав документально свою готовность работать «на укрепление потенциала НАТО». По её словам, европейское сообщество планомерно превращается в зависимую и несамостоятельную структуру, которая всего лишь обслуживает интересы корпораций ВПК. Дипломат напомнила, что европейские лидеры одной рукой продолжают оказывать военную помощь Киеву, а второй — выступают за скорейшее перемирие на Украине.

«Им уже надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский Союз в большей степени, а «Европейский блок — натовцы». Именно так они себе сами всё и сформулировали», — резюмировала представитель МИД.

Захарова уверена, что Европа взяла окончательный курс на самоподрыв, продолжая упрямо твердить о необходимости помогать киевскому режиму до победного.