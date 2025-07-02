Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 13:17

Захарова предложила переименовать ЕС в ЕБН

Захарова заявила, что ЕС нужно назваться «Европейский блок» из-за агрессивности

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Евросоюзу давно пора дать новое название, например, «Европейский блок — натовцы», так как политики ЕС опустились до полной истерии в попытках запугать собственное население российской угрозой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заседание Евросовета.

«Нагнетание истерии вокруг так называемой российской угрозы, с одной стороны, используется как предлог для форсированной милитаризации Евросоюза, которая идёт в ущерб социально-экономическому развитию стран, входящих в это объединение», — объяснила она.

С другой стороны, указала дипломат, это звучит уже самообличительно, так как невозможность пичкать такой глупостью собственных граждан.

Армения и ЕС официально начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере
Армения и ЕС официально начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере

Захарова отметила, что ЕС переплюнул сам себя, зафиксировав документально свою готовность работать «на укрепление потенциала НАТО». По её словам, европейское сообщество планомерно превращается в зависимую и несамостоятельную структуру, которая всего лишь обслуживает интересы корпораций ВПК. Дипломат напомнила, что европейские лидеры одной рукой продолжают оказывать военную помощь Киеву, а второй — выступают за скорейшее перемирие на Украине.

«Им уже надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский Союз в большей степени, а «Европейский блок — натовцы». Именно так они себе сами всё и сформулировали», — резюмировала представитель МИД.

Захарова уверена, что Европа взяла окончательный курс на самоподрыв, продолжая упрямо твердить о необходимости помогать киевскому режиму до победного.

Вучич шокировал коллег на саммите ЕС словами о смерти коллективного Запада
Вучич шокировал коллег на саммите ЕС словами о смерти коллективного Запада

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила журналистам узнать позицию властей стран ЕС и НАТО по поводу телефонного звонка лидера Франции Эмманюэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину. Она напомнила, как ещё недавно Париж требовал изолировать Москву, но сейчас риторика поменялась.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar