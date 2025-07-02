Театр имени Ленсовета сообщил, что Боярского выписали из Мариинской больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы. Об этом рассказали представители пресс-службы Театра имени Ленсовета.

«Михаила Сергеевича выписали из больницы, он находится дома. Надеемся, что он возобновит работу», — цитирует сообщение ТАСС.

Артист находился в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента. В апреле он проходил здесь лечение после падения в театре.