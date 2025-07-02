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2 июля, 14:40

Театр имени Ленсовета сообщил, что Боярского выписали из Мариинской больницы

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы. Об этом рассказали представители пресс-службы Театра имени Ленсовета.

«Михаила Сергеевича выписали из больницы, он находится дома. Надеемся, что он возобновит работу»,цитирует сообщение ТАСС.

Артист находился в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента. В апреле он проходил здесь лечение после падения в театре.

Гематома, кровотечение и анемия: Названа причина госпитализации Михаила Боярского
Гематома, кровотечение и анемия: Названа причина госпитализации Михаила Боярского

Напомним, в конце июня стало известно об очередной госпитализации Михаила Боярского. В Театре имени Ленсовета сообщили, что артист пройдёт плановое обследование для установки стента. В апреле актёр приостановил сценическую деятельность в связи с травмой, которую получил в ходе одной из репетиций.

Юрий Лысенко
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