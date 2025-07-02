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2 июля, 14:51

В СК назвали мотивы убийств в деле задержанной в Екатеринбурге азербайджанской ОПГ

СК: Члены задержанной на Урале ОПГ совершали убийства из-за передела бизнеса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге задержанные участники этнической азербайджанской ОПГ совершали расправы около двадцати лет назад, чтобы разобраться со своими конкурентами по бизнесу. О мотивах преступления рассказали в СК РФ, комментируя ход расследования по резонансному делу с участием азербайджанцев.

«Обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю. Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф. Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что один из фигурантов уголовного дела согласился дать чистосердечное признание и изобличил своих подельников по преступной группировке.

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Напомним, в конце июня российские силовики задержали подозреваемых в убийстве азербайджанцев. Речь идёт об этнической ОПГ, которая убирала конкурентов по бизнесу в Свердловской области в 2000-х. Уже предъявлено обвинение шестерым фигурантам уголовного дела: Мазахиру Сафарову, Акифу Сафарову, Аязу Сафарову, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову. У подозреваемых есть российское гражданство. Все они отправлены под арест.

Татьяна Миссуми
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