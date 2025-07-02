В СК назвали мотивы убийств в деле задержанной в Екатеринбурге азербайджанской ОПГ

В Екатеринбурге задержанные участники этнической азербайджанской ОПГ совершали расправы около двадцати лет назад, чтобы разобраться со своими конкурентами по бизнесу. О мотивах преступления рассказали в СК РФ, комментируя ход расследования по резонансному делу с участием азербайджанцев.

«Обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю. Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф. Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что один из фигурантов уголовного дела согласился дать чистосердечное признание и изобличил своих подельников по преступной группировке.