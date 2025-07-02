80-летний ветеран КГБ СССР находился в авто, загоревшемся в центре Москвы
В загоревшемся в центре Москвы автомобиле находился 80-летний ветеран КГБ СССР. Когда машину охватило пламя, пенсионера успела вытащить из салона его дочь, которой и принадлежало транспортное средство, сообщает Mash.
Загоревшаяся машина в центре Москвы. Видео © Telegram / Mash
Во время пожара очевидцы слышали хлопки. Женщина рассказала, что в июне проводила техобслуживание: заправляла кондиционер и меняла сигнализацию. Её отец не пострадал, но автомобиль полностью выгорел. Дочь ветерана и сама ранее служила в спецслужбах. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, сегодня появились сообщения о взрыве автомобиля в центре Москвы с последующим пожаром. Позже выяснялось, что сгорели две машины. Life.ru публиковал видео с места событий.
Обложка © Telegram / Mash