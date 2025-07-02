Не Лепс: Стало известно о симпатиях Авроры Кибы к одной звезде в интернете
Kp.ru: Раньше Авроре Кибе нравился не Григорий Лепс, а Даня Милохин
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Аврора Киба, скандально известная возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, не упускает возможности «похайпить» на имени своего избранника. Однако раньше ей нравилась другая российская звезда, утверждает источник kp.ru. Оказалось, что девушка симпатизировала блогеру Дане Милохину.
«На самом деле, Аврора очень хайпится на теме с Лепсом, что тоже наводит на мысли. В караоке она поёт только песни Лепса! При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески «донатила» в соцсетях», — подчеркнул анонимный источник.
Ранее Виктория Боня раскрыла неудобную правду о семье молодой невесты Лепса. Однако Аврора Киба не оставила это заявление без ответа.