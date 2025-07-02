Не Лепс: Стало известно о симпатиях Авроры Кибы к одной звезде в интернете

Аврора Киба, скандально известная возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, не упускает возможности «похайпить» на имени своего избранника. Однако раньше ей нравилась другая российская звезда, утверждает источник kp.ru . Оказалось, что девушка симпатизировала блогеру Дане Милохину.

«На самом деле, Аврора очень хайпится на теме с Лепсом, что тоже наводит на мысли. В караоке она поёт только песни Лепса! При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески «донатила» в соцсетях», — подчеркнул анонимный источник.