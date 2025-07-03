Второй с начала суток аэропорт России ввёл временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты
Самолёт. Обложка © unsplash.com / Niels And Marco
В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Подробности о причинах введения ограничений пока не уточняются.
Ночью 3 июля ВСУ атаковали дронами Липецкую область. Один из вражеских беспилотников упал на жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка. Кроме того, БПЛА противника сбивали в Воронежской области.