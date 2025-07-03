Второй с начала суток аэропорт России ввёл временные ограничения

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Подробности о причинах введения ограничений пока не уточняются.