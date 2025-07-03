Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 03:35

Второй с начала суток аэропорт России ввёл временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Niels And Marco

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Niels And Marco

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Подробности о причинах введения ограничений пока не уточняются.

Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности
Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности

Ночью 3 июля ВСУ атаковали дронами Липецкую область. Один из вражеских беспилотников упал на жилой дом, в результате чего погибла пенсионерка. Кроме того, БПЛА противника сбивали в Воронежской области.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar