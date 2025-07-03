МВД Сербии: Полицейский пострадал при нападении протестующих в Белграде

Протестующие в Сербии атаковали полицейскую бригаду в Белграде. Один полицейский получил травмы. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе МВД страны.

«Сотрудники полицейской бригады МВД подверглись нападению на перекрёстке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельта», — говорится в заявлении ведомства.

В этом инциденте один полицейский получил ранения, а также пострадал служебный автомобиль. Нападение произошло, когда полицейские пытались задержать человека, участвовавшего в строительстве баррикады из контейнеров на дороге.