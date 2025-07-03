Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 03:24

МВД Сербии: Полицейский пострадал при нападении протестующих в Белграде

Нападение на полицию в Белграде. Обложка © МВД Сербии

Нападение на полицию в Белграде. Обложка © МВД Сербии

Протестующие в Сербии атаковали полицейскую бригаду в Белграде. Один полицейский получил травмы. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе МВД страны.

«Сотрудники полицейской бригады МВД подверглись нападению на перекрёстке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельта»,говорится в заявлении ведомства.

В этом инциденте один полицейский получил ранения, а также пострадал служебный автомобиль. Нападение произошло, когда полицейские пытались задержать человека, участвовавшего в строительстве баррикады из контейнеров на дороге.

«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом
«Очень похоже»: Степашин сравнил протесты в Сербии с украинским майданом

Напомним, 28 июня в Белграде начались столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие выдвинули президенту Александру Вучичу ультиматум о проведении досрочных парламентских выборов. По информации МВД, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Лидер Сербии отказался выполнять требования и заявил о победе государства над протестами, пообещав жёсткие меры для задержанных.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сербия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar