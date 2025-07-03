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3 июля, 04:41

Аэропорты Тамбова и Саратова возобновили работу в штатном режиме

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Тамбова и Саратов сняли временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», написал представитель Росавиации Артём Кореняко в соцсетях.

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Напомним, в аэропорту Тамбова ограничения начали действовать примерно в 2:25 ночи. Воздушная гавань в Саратове была закрыта с 6:00 мск.

Артём Гапоненко
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