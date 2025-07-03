Аэропорты Тамбова и Саратова возобновили работу в штатном режиме
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В аэропортах Тамбова и Саратов сняли временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в соцсетях.
Напомним, в аэропорту Тамбова ограничения начали действовать примерно в 2:25 ночи. Воздушная гавань в Саратове была закрыта с 6:00 мск.