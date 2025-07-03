Кобзев: Медики борются за жизни раненных при нападении на больницу в Иркутске

В Иркутске госпитализированы в тяжёлом состоянии после нападения пациента два медицинских работника. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим и их семьям.

«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжёлом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», — говорится в тексте.