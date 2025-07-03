Кобзев: Медики борются за жизни раненных при нападении на больницу в Иркутске
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В Иркутске госпитализированы в тяжёлом состоянии после нападения пациента два медицинских работника. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим и их семьям.
«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжёлом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», — говорится в тексте.
Напомним, в Иркутске пациент набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. Мужчину уже задержали. По его словам, он планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь». Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Полиция показала видео задержания подозреваемого.