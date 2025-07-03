Губернатор показал кадры с места гибели женщины при атаке ВСУ в Липецкой области

Появились кадры с места с места, где погибла женщина в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился фото в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, что дом сильно повреждён: крыша и стены пострадали, окна тоже выбиты. На месте работают экстренные службы.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов

«В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведём оценку ущерба», — написал Артамонов.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов