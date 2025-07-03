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3 июля, 09:25

Губернатор показал кадры с места гибели женщины при атаке ВСУ в Липецкой области

Липецкий губернатор показал последствия атаки ВСУ на дом погибшей женщины

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Игорь Артамонов

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Игорь Артамонов

Появились кадры с места с места, где погибла женщина в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился фото в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, что дом сильно повреждён: крыша и стены пострадали, окна тоже выбиты. На месте работают экстренные службы.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов

«В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведём оценку ущерба», — написал Артамонов.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram/ Игорь Артамонов

Он добавил, что жителям повреждённых домов не нужно будет переезжать во временные укрытия. Также будет проведено заседание для обсуждения ситуации.

Появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области
Появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области

Напомним, ВСУ атаковали Липецкую область БПЛА. Обломки дрона упали на жилой дом. В Ельце погибла 71-летняя женщина, ещё два человека получили ранения. Губернатор также пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении повреждённых домов.

Анастасия Никонорова
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