Губернатор показал кадры с места гибели женщины при атаке ВСУ в Липецкой области
Липецкий губернатор показал последствия атаки ВСУ на дом погибшей женщины
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Игорь Артамонов
Появились кадры с места с места, где погибла женщина в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился фото в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, что дом сильно повреждён: крыша и стены пострадали, окна тоже выбиты. На месте работают экстренные службы.
«В нескольких соседних строениях повреждено остекление и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. Территорию тщательно обследуют. Проведём оценку ущерба», — написал Артамонов.
Он добавил, что жителям повреждённых домов не нужно будет переезжать во временные укрытия. Также будет проведено заседание для обсуждения ситуации.
Напомним, ВСУ атаковали Липецкую область БПЛА. Обломки дрона упали на жилой дом. В Ельце погибла 71-летняя женщина, ещё два человека получили ранения. Губернатор также пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении повреждённых домов.