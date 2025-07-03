СБУ обвинила майора ВВС в сотрудничестве с Россией
СБУ заявила о задержании майора, который якобы сотрудничал с Россией
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Служба безопасности Украины заявила о задержании майора Воздушных Сил ВСУ на территории Львовской области. По данным следствия, офицер якобы делился секретными данными с российскими спецслужбами.
В СБУ считают, что майор был завербован через его бывшую жену. Она тоже военнослужащая и сейчас работает в Мелитополе, сотрудничая с российскими структурами.
Следствие утверждает, что основной задачей офицера были сбор и передача координат ключевых объектов украинской авиационной инфраструктуры — оперативных аэродромов, логистических центров и технических баз, где обслуживаются боевые самолёты. Полученные данные могли использоваться для планирования точечных ударов российских сил по воздушным объектам Украины.
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