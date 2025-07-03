«Оказать помощь несчастным украинцам»: Военные эксперты оценили значимость удара по ТЦК в Полтаве

Украинцы получили спасательный круг от российских войск, когда удар нашего беспилотника пришёлся по зданию ТЦК (военкомат) в Полтаве на Украине. Так считает военный эксперт Алексей Леонков, который поделился своим мнением с Life.ru. По его словам, российская атака сильно затормозит «обнуление населения» в Незалежной.

ТЦК — это центр, в котором есть сведения о населении, паспортные данные и другие сведения. Чтобы обновить данные, необходимо принести справки и новые документы. Многие украинцы повелись на это, принесли медицинские справки и, в принципе, обновили о себе данные. ТЦК занимается тем, что отлавливает таких людей и отправляет их на убой. Как на Украине говорят, на ноль. То есть обнуляет население. Алексей Леонков Военный эксперт

По его словам, Россия спасла таких украинцев, которым военкоматы уготовили смерть на передовой в рядах ВСУ. Но нужно понимать, продолжил эксперт, что когда будет освобождена Полтава, то нам придётся работать с мужским населением и выяснять, кто из них действительно воевал по убеждениям, а кто оказался там случайно. С одной стороны, мы облегчаем участь этих людей, с другой — в будущем мы себе усложняем задачу. Ведь, чтобы верифицировать их личности, узнавать, не являлись ли они сторонниками украинского режима, воевали ли в нацбатах, не совершали ли военные преступления, те данные военкоматов как раз пригодятся.

Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что по ТЦК нужно было бить ещё раньше, так как это тоже объекты военного назначения, которые готовят кадры для ВСУ. По мнению аналитика, необязательно ограничиваться Полтавой, пора подвести под удар российских «Гераней» все украинские военкоматы. Дандыкин отметил, что не все на Украине «малохольные», есть те, кто откровенно радуется ударам ВС РФ.

«У многих, особенно не связанных с этим делом, не ангажированные бандеровцы, не депутаты Рады и так далее, эмоции от атаки России на ТЦК не самые негативные. Они, конечно, в общем-то не против уничтожения данных центров», — резюмировал собеседник Life.ru.