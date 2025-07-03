Глава ЦБ не гарантирует, что ключевую ставку снизят на заседении 25 июля

Снижение ключевой ставки в июле 2025 года не является предрешённым решением. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

«Мы будем действовать очень аккуратно, ориентируясь на поступающие данные. Никаких гарантий по поводу снижения ставки нет — всё зависит от текущей экономической информации. Сейчас я бы не стала давать прогнозов», — подчеркнула она.