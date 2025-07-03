Глава ЦБ не гарантирует, что ключевую ставку снизят на заседении 25 июля
Набиуллина: Снижение ключевой ставки на июльском заседании ЦБ не гарантировано
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Снижение ключевой ставки в июле 2025 года не является предрешённым решением. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
«Мы будем действовать очень аккуратно, ориентируясь на поступающие данные. Никаких гарантий по поводу снижения ставки нет — всё зависит от текущей экономической информации. Сейчас я бы не стала давать прогнозов», — подчеркнула она.
Ключевая ставка в России — основной инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка, который влияет на стоимость заимствований в экономике. Изменение ставки регулирует инфляцию, уровень потребительской активности и инвестиционную привлекательность рублёвых активов. Повышение ставки сдерживает инфляцию, но может замедлять рост экономики, тогда как её снижение стимулирует кредитование и потребление, но несёт риски для ценовой стабильности. Решения о ставке принимаются на заседаниях Банка России с учётом макроэкономических показателей и внешнеэкономической ситуации.
Напомним, что 6 июня Центробанк впервые за неполных три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Такое решение обусловлено снижением инфляционного давления и выходу на траекторию сбалансированного роста. Впрочем, глава центрального регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что если инфляция прекратит снижаться, или начнёт расти, ключевая ставка может быть повышена.